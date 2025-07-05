الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات ضد إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 يوليو 2025 03:36 مساءً - أعلنت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات ضد إسرائيل هذا الأسبوع بشأن عملياتها العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة.

وذكرت المنصة الإعلامية "يوراكتيف" المتخصصة في الشئون الأوروبية أن هناك عدة سيناريوهات قيد الدراسة، بما في ذلك التعليق الكامل أو الجزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فضلًا عن فرض عقوبات على مسئولين وجنود ومواطنين.