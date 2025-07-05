نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أحلام الأجيال" تصل محطتها الأخيرة ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت بمحافظة بورسعيد فعاليات المرحلة الرابعة والأخيرة من النسخة الثانية لمبادرة "أحلام الأجيال"، التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بهدف دمج كبار السن والأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال أنشطة مشتركة.

وجرت الفعاليات داخل القرية الرياضية ببورسعيد، بحضور الدكتورة إنجي عبد الرحيم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والأستاذ محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، إلى جانب فرق العمل من المديرية والإدارة المركزية.

أنشطة ثقافية وترفيهية تجمع الأجيال

شارك في الفعالية 150 من كبار السن من دور المسنين ببورسعيد، بالإضافة إلى مسنين من دار قصر الضيافة بالإسماعيلية، إلى جانب 60 طفلًا وطفلة من دور الرعاية.

وتضمنت الفعاليات أنشطة ثقافية وتوعوية وفقرات فنية قدمها الأطفال، إضافة إلى توزيع هدايا على جميع المشاركين.

دمج الأجيال داخل مؤسسات الرعاية

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن المبادرة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتحسين جودة خدمات الرعاية، من خلال خلق بيئة أسرية إيجابية تجمع بين الأجيال داخل مؤسسات الإيواء.

كما أشار إلى أن هذه المبادرة تعزز مفاهيم الدمج المجتمعي وتدعم الوعي بقضايا كبار السن.

400 مسن و350 طفلًا شاركوا في النسخة الثانية

وفي السياق ذاته، صرح الأستاذ محمود شعبان بأن النسخة الثانية من "أحلام الأجيال" اختتمت فعالياتها في بورسعيد بعد تنفيذها في خمس محافظات، وبلغ إجمالي المشاركين بها نحو 400 مسن و350 طفلًا.

وأكد أن وزارة التضامن تعمل على تطوير منظومة متكاملة للحماية والرعاية الاجتماعية، مع تعزيز الرعاية المجتمعية لكبار السن. وكشف أن النسخة الثالثة من المبادرة ستنطلق خلال شهر يوليو المقبل، مستهدفة خمس محافظات جديدة.

1000450019

1000450018

1000450017

1000450014

1000450015