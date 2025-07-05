نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الرياضة البحتة للحديث والجيولوجيا وعلم النفس والجبر للقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف امتحانات الثانوية العامة 2025 صباح غد الأحد الموافق 6 يوليو، حيث يؤدي الطلاب في النظامين الجديد والقديم عددًا من المواد الدراسية حسب الشعبة والنوع الدراسي، وسط متابعة دقيقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان انتظام سير الامتحانات.

ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات، بالنظام الجديد امتحان الرياضيات البحتة، فيما يخوض طلاب النظام القديم امتحانات في أكثر من مادة، حيث يؤدي طلاب شعبة العلوم، امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات، امتحان الجبر والهندسة الفراغية، بينما يخوض طلاب الشعبة الأدبية، امتحان علم النفس والاجتماع.

أما طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، فيؤدون اختبار مقاييس المفاهيم في الأحياء لشعبة العلوم، واختبار مقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة** لشعبة الرياضيات.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين بالنظامين امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى)، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوفير الامتحانات لجميع الفئات وفق احتياجاتها الخاصة.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استمرار المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية، وكاميرات المراقبة داخل اللجان، والتنسيق الكامل مع غرف العمليات في المديريات، ووزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب.

كما شدد رئيس عام الامتحانات، خالد عبد الحكم، على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط دخول الطلاب وتوزيع كراسات الامتحان في المواعيد المحددة، إلى جانب ضمان الدقة في توزيع كراسات الأسئلة التي تتضمن تراجم.

وتواصل الوزارة جهودها المكثفة لضبط العملية الامتحانية ومواجهة أي محاولات غش أو إخلال بالنظام، مع تأكيدها على تطبيق جميع التعليمات الواردة بشأن سلامة الامتحانات وانضباط اللجان على مستوى الجمهورية.