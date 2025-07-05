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ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم الطريق الإقليمي لـ6 متوفين و14 مصابا

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ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم الطريق الإقليمي لـ6 متوفين و14 مصابا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 يوليو 2025 02:25 مساءً - ارتفع عدد المصابين الى 14 شخصا بحادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الإقليمى، وتم نقلهم إلى مستشفيات الباجور وأشمون بمحافظة المنوفية، لتلقى الرعاية الصحية الكاملة، فيما لا يزال عدد المتوفين 6 أفراد، وتم وضعهم فى المشرحة.

 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بالطريق الإقليمي اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت فرق من الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين حدوث تصادم بين سيارتى ميكروباص نتج عنها وفاة 6 أشخاص وإصابة آخرين، ونقلو إلى مستشفى الباجور فى المنوفية، ويتم رفع حطام الحادث.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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