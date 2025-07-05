نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباصين بالطريق الإقليمي في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الطريق الإقليمي بنطاق قرية بني سلامة بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة، حادث تصادم بين ميكروباصين، وأسفر الحادث عن وفاة 4 ركاب وإصابة أكثر من 12 آخرين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الإقليمي بمنشأة القناطر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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