غدا.. رئيس الوزراء يشارك في قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 يوليو 2025 01:29 مساءً - غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي؛ متوجها إلى البرازيل؛ للمشاركة نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء في عدد من الجلسات الخاصة بالدول أعضاء مجموعة "بريكس".