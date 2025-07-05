نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يشارك في قمة "بريكس" بالبرازيل نيابة عن الرئيس السيسي غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، مطار القاهرة الدولي متوجهًا إلى البرازيل؛ لتمثيل الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة "بريكس"، التي تنعقد هذا العام في مدينة ريو دي جانيرو.

حضور مصري رفيع المستوى في قمة بريكس 2025

ويشارك رئيس الوزراء المصري في عدد من الجلسات المهمة ضمن فعاليات القمة، التي تُعقد يومي 6 و7 يوليو الجاري، بحضور قادة الدول الأعضاء في المجموعة وعدد من الدول المدعوة.

وتُعقد القمة تحت شعار: "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة"،

وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من دول مجموعة "بريكس" بدعم الشراكات العالمية مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، في مقدمتها مصر التي أُدرجت مؤخرًا ضمن الدول المدعوة للتعاون مع المجموعة.

دعم مصري لتوجهات دول الجنوب

وتأتي مشاركة مصر في هذه القمة في إطار سياسة الدولة المصرية الداعمة لتعدد الأقطاب الدولية وتعزيز التعاون مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، خاصة مجموعة "بريكس" التي تضم كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتسعى إلى تحقيق توازن اقتصادي عالمي يعزز مصالح الدول النامية.

وتعد مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس السيسي دلالة على حرص مصر على التفاعل مع المحافل الدولية الكبرى، والمساهمة الفاعلة في صياغة رؤى اقتصادية وسياسية تخدم التعاون الدولي، وتحقق تنمية مستدامة شاملة في إطار العدالة والمساواة بين الشعوب.

خلفية عن مجموعة بريكس

مجموعة بريكس (BRICS) هي تكتل اقتصادي وسياسي تأسس في عام 2009، ويضم خمس دول كبرى من القارات المختلفة، تمثل أكثر من 40% من سكان العالم، ونحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقد بدأت المجموعة مؤخرًا في التوسع بدعوة دول جديدة للانضمام أو التعاون بصيغة "شركاء الحوار"، في ظل تصاعد الدعوات نحو إصلاح النظام الاقتصادي العالمي ومؤسساته.

التوقعات من مشاركة مصر

من المتوقع أن تشهد مشاركة مصر في قمة "بريكس" هذا العام مناقشات موسعة حول سبل التعاون في مجالات الطاقة، التمويل، التحول الرقمي، الزراعة المستدامة، والتجارة البينية، مع إمكانية طرح مبادرات مشتركة تعزز التكامل بين دول الجنوب، وتدعم الدور المصري كجسر استراتيجي بين القارات الثلاث.

وتعد القمة فرصة مهمة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر، وتفعيل اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها مؤخرًا مع عدد من دول المجموعة، خاصة في الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الأمن الغذائي والبنية التحتية.