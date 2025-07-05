نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. التعليم تكشف تفاصيل المراجعة والتجميع المركزي للدرجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آخر مستجدات نتيجة الدبلومات الفنية 2025، مشيرة إلى أن أعمال المراجعة لا تزال مستمرة على مستوى كنترولات جميع المحافظات، تمهيدًا لاعتماد النتائج رسميًا.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة، أن عملية التجميع المركزي للدرجات والمراجعة النهائية قد بدأت، وتشمل التدقيق في درجات الطلاب وضبط نسب النجاح قبل رفع النتيجة النهائية لاعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وبحسب المصادر، فإن النتيجة ستكون جاهزة للاعتماد والإعلان خلال أسبوع إلى 10 أيام تقريبًا، كموعد مبدئي، على أن يتم إعلانها رسميًا فور اعتمادها من الوزير عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن العملية تتم وفق أعلى درجات الدقة والشفافية، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل في الدرجات، مع التأكيد على أن أي شكاوى أو تظلمات يمكن تقديمها بعد إعلان النتيجة مباشرة وفق الضوابط المحددة.

أعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات هذا العام

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نحو 780 ألف طالب وطالبة شاركوا في امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025، موزعين على تخصصات:

الصناعي

التجاري

الزراعي

الفندقي

وقد شملت الامتحانات هذا العام 338 مادة عملية ومعملية، و1145 مادة تحريرية، تم توزيعها على المدارس الفنية بجميع المحافظات.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بعد إعلانها

من المتوقع أن تُعلن النتائج عبر بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم، ويُمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

اختيار نتيجة الدبلومات الفنية 2025.

إدخال رقم الجلوس وتحديد نوع الدبلوم والتخصص.

الضغط على زر "عرض النتيجة".

كما سيتم إعلان النتيجة في المدارس الفنية بعد اعتمادها بيوم أو يومين، ويحق للطلاب الراغبين في التظلم التقديم عبر المديرية التعليمية التابع لها الطالب.