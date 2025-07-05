نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليمات اختبارات القدرات 2025.. التعليم العالي تحذر من اصطحاب الهواتف وتوضح قواعد الدخول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من التعليمات الإلزامية التي يجب على الطلاب الالتزام بها أثناء أداء الاختبارات، والتي تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية في العملية التقييمية، في إطار تنظيم عملية اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2025 للالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات كشرط للقبول.

ووفق ما أعلن الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، فقد تم إعداد دليل إرشادي شامل بنظام "سؤال وجواب"، يتضمن كل التفاصيل التي يحتاجها الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا على موقع التنسيق، وكذلك القواعد التي تحكم عملية أداء الامتحانات في الكليات.

موعد التقديم لاختبارات القدرات

أكدت الوزارة أن التسجيل الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات سيتم عبر موقع التنسيق الرسمي:

https://tansik.digital.gov.eg

خلال الفترة من السبت 12 يوليو 2025 وحتى الخميس 24 يوليو 2025.

التعليمات التي يجب على الطلاب اتباعها أثناء أداء اختبارات القدرات

أوضحت الوزارة أنه يجب على جميع الطلاب الالتزام بالتعليمات التالية خلال أداءهم للاختبارات:

ممنوع اصطحاب الهاتف المحمول أو أي جهاز إلكتروني آخر نهائيًا داخل قاعة الامتحان، ويُعد الطالب غير لائق في حال ضبط بحوزته أي من هذه الأجهزة، حتى وإن كانت مغلقة.

ضرورة الحضور قبل موعد الاختبار المحدد بساعة كاملة على الأقل؛ لتسهيل عملية تنظيم الدخول، والتأكد من الأوراق والمستندات المطلوبة.

غير مسموح بدخول أولياء الأمور إلى داخل الكليات أو الحرم الجامعي في يوم أداء اختبار القدرات. يسمح فقط للطالب بالدخول وفق اليوم الذي حُدد له إلكترونيًا عبر موقع التنسيق.

منعًا تامًا لتصوير أسئلة الاختبار بأي وسيلة رقمية أو ورقية، ويُعتبر الطالب في هذه الحالة راسبًا وغير لائق في اختبار القدرات، إذا قام بنشر أو مشاركة أي محتوى متعلق بالامتحان.

الوزارة تشدد على الالتزام الكامل وتؤكد: "لا تهاون في تطبيق القواعد"

أكدت وزارة التعليم العالي أن التعليمات الصادرة تمثل شرطًا أساسيًا لاجتياز الاختبارات، وأن أي مخالفة تُعرض الطالب للإقصاء الفوري من الامتحان، وتُعد نتيجته "غير لائق" مهما كان مستواه الأكاديمي أو الفني.

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى ضرورة الاطلاع على الدليل الإرشادي المخصص لاختبارات القدرات، والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف لضمان مناخ آمن ومنضبط في جميع لجان الاختبار بجميع الكليات على مستوى الجمهورية.