نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبارات القدرات 2025.. التعليم العالي تعلن فتح التسجيل الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لانطلاق موسم تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2025/2026، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عن بدء إتاحة التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًّا، وذلك للكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات قدرات خاصة.

موعد التقديم عبر موقع التنسيق الإلكتروني

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن التسجيل لاختبارات القدرات سيكون متاحًا للطلاب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي:

https://tansik.digital.gov.eg

وذلك خلال الفترة من السبت 12 يوليو 2025 وحتى الخميس 24 يوليو 2025.

وأكد أن جميع الإجراءات ستتم بشكل إلكتروني بهدف التسهيل على الطلاب، وتفادي التزاحم، وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في تسجيل الرغبات وأداء الاختبارات.

دليل إرشادي لتوضيح خطوات التقديم

من جانبه، أشار الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن الوزارة أعدت دليلًا إرشاديًا شاملًا في صورة "سؤال وجواب"، يتضمن جميع الاستفسارات المحتملة الخاصة بخطوات التقديم لاختبارات القدرات، وكيفية تسجيل الرغبات إلكترونيًا، بالإضافة إلى التعليمات الخاصة بكل كلية من الكليات التي تُجري اختبارات قدرات.

الكليات التي تشترط اجتياز اختبار قدرات

وتشمل اختبارات القدرات المطلوبة عددًا من الكليات، منها:

كليات الفنون الجميلة (قسم فنون وقسم عمارة)

كليات الفنون التطبيقية بجامعات: حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، دمنهور

كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

كلية التربية الفنية بجامعتي حلوان والمنيا

كليات علوم الرياضة للبنين والبنات

تسهيلات وإرشادات للطلاب وأولياء الأمور

شددت وزارة التعليم العالي على ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة للتسجيل، والاطلاع على المستندات المطلوبة لأداء كل اختبار، مع ضرورة طباعة إيصال التسجيل الإلكتروني وتقديمه يوم أداء الاختبار في الكلية المعنية.

وأهابت الوزارة بالطلاب متابعة البيانات والمستجدات أولًا بأول من خلال الموقع الرسمي لمكتب التنسيق الإلكتروني، وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة للوزارة.