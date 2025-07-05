نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن مصر.. وملتزمون بدعم إعادة الإعمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءًا لا يتجزأ من استقرار مصر وأمنها القومي، مشددًا على التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها لدعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، يضمن وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، ويقود نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، اليوم السبت، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بحضور حميد الصافي، المستشار السياسي لرئيس البرلمان الليبي، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة.

دعم مصري شامل للاستقرار الليبي

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء ناقش أحدث التطورات على الساحة الليبية، حيث جدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للمؤسسات الوطنية الليبية، مشددًا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، باعتبارها خطوة محورية نحو تعزيز الاستقرار الداخلي وتمكين الدولة من بسط سيادتها على كامل ترابها الوطني.

الانتخابات والتوافق الوطني

أشار الرئيس إلى أن تحقيق التسوية السياسية الشاملة هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، عبر حوار ليبي - ليبي يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة، تستجيب لتطلعات الشعب الليبي، وتضع البلاد على مسار بناء مؤسسات قوية قادرة على حماية الأمن وتحقيق التنمية.

وأكد أن التنسيق المصري مع مختلف الأطراف الليبية والدولية يأتي في إطار حرص مصر على أن ترى ليبيا مستقرة وموحدة، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية التي تزيد المشهد تعقيدًا.

اهتمام مصري بإعادة الإعمار

كما أعلن الرئيس السيسي خلال اللقاء، عن اهتمام مصر البالغ بإعادة إعمار ليبيا، واستعدادها التام لنقل الخبرات المصرية في مجالات التنمية والبنية التحتية، دعمًا لمسيرة التعافي الاقتصادي والاجتماعي في الدولة الجارة.

وشدد على أن القطاعين الحكومي والخاص في مصر مستعدان للمشاركة في مختلف مشروعات التنمية والإعمار، مؤكدًا أن ذلك يأتي من منطلق الأخوة والجوار، وحرص القاهرة الدائم على دعم الشعب الليبي.

إشادة ليبية بالدور المصري

من جانبه، أعرب المستشار عقيلة صالح عن شكره وتقديره للدور المصري الداعم لوحدة واستقرار ليبيا، مشيدًا بجهود الرئيس السيسي في تيسير التوافق بين القوى الوطنية الليبية، ودعم مسار العملية السياسية دون تدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وأكد صالح أن مصر كانت ولا تزال الحاضن العربي الداعم لليبيا، مشددًا على أهمية مواصلة هذا الدعم خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع الحاجة إلى دعم تقني وفني في مجالات الإعمار وبناء المؤسسات.