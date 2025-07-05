الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لوحدة ليبيا وسيادتها خلال لقائه عقيلة صالح

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها الكاملة، مشددًا على دعم مصر المتواصل للمؤسسات الوطنية الليبية، وذلك خلال استقباله المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في لقاء عقد بالقاهرة، بحضور حميد الصافي، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية.

دعم مصري للتسوية الشاملة والانتخابات الليبية

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول آخر تطورات المشهد الليبي، حيث جدد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم لليبيا، وحرصها على مساعدة الأشقاء الليبيين في تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة توحيد الجهود الوطنية الليبية، بما يفضي إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الراهنة، عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، في أقرب وقت، باعتبارها المسار الوحيد لتلبية تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار، وإنهاء الانقسام، واستعادة مؤسسات الدولة.