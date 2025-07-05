نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع الرطوبة يزيد الشعور بالحرارة.. العظمى في القاهرة 36 درجة اليوم والطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في أحدث بياناتها، أن البلاد تشهد اليوم السبت 5 يوليو 2025، أجواءً حارة إلى شديدة الحرارة ورطبة على أغلب الأنحاء، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات عن المُعلن في الظل.

ارتفاع في درجات الحرارة والإحساس بها بسبب الرطوبة

وأوضحت الهيئة أن العظمى المتوقعة في الظل على القاهرة الكبرى تبلغ 36 درجة مئوية، فيما يشعر السكان بدرجات حرارة أعلى من ذلك بسبب الارتفاع الكبير في الرطوبة النسبية، وهي الظاهرة السائدة خلال هذه الفترة من فصل الصيف.

نشاط رياح على مناطق متفرقة

ومن المتوقع أن تنشط الرياح اليوم على فترات متقطعة، خاصة في مناطق من:

القاهرة الكبرى

جنوب سيناء

شمال الصعيد

ويساهم نشاط الرياح أحيانًا في تخفيف الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة، خاصة خلال فترات المساء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5 يوليو 2025

◼ الطقس في القاهرة:

العظمى: 36 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

◼ الطقس في الإسكندرية:

العظمى: 30 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

◼ الطقس في مطروح:

العظمى: 31 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

◼ الطقس في سوهاج:

العظمى: 40 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

◼ الطقس في قنا:

العظمى: 41 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

◼ الطقس في أسوان:

العظمى: 42 درجة مئوية

الصغرى: 28 درجة مئوية

تحذيرات ونصائح من هيئة الأرصاد

تنصح الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بـ: