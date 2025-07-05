نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة تُعلن المستشفيات المعتمدة للكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان رسميًا، عن أسماء وأماكن المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي على الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وانضباط.

مواعيد عمل المستشفيات المُعتمدة

وأكدت وزارة الصحة أن المستشفيات المختصة بتوقيع الكشف الطبي تعمل يوميًا طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، لتيسير استقبال المرشحين وتخفيف الزحام خلال فترة تقديم الطلبات المحددة.

تقديم التقرير الطبي للجنة القضائية

قررت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار إبراهيم السيد حراز، رئيس المحكمة الابتدائية، أن يتم تسليم التقارير الطبية الخاصة بالمرشحين مباشرة إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وذلك بمقرها في مجمع محاكم المنصورة.

أهمية الفحص الطبي للمرشحين

يتضمن الكشف الطبي تقييمًا شاملًا للحالة الصحية للمرشح، بما في ذلك:

التأكد من الخلو من الأمراض البدنية أو الذهنية أو العصبية التي قد تؤثر على أداء واجباته.

إجراء تحاليل المخدرات والمسكرات وفق المعايير المحددة.

توقيع الكشف تحت إشراف فرق طبية مؤهلة ومعتمدة من وزارة الصحة.

ويتم استخراج تقرير طبي معتمد يُسلَّم للمرشح شخصيًا مع أخذ بصمة الإبهام وصورة شخصية حديثة، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2025.

خطوات الكشف الطبي لمرشحي الشيوخ

التوجه لأحد المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة.

تقديم إثبات الشخصية ورقم قومي ساري.

أداء التحاليل والكشف الطبي المطلوب.

استلام التقرير النهائي مع توقيع الاستلام.

تسليم التقرير إلى اللجنة القضائية المختصة قبل غلق باب الترشح في 10 يوليو 2025.

التنبيه على الالتزام بالمواعيد

تؤكد وزارة الصحة على أهمية التزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي قبل انتهاء موعد تقديم أوراق الترشح، لتفادي الاستبعاد من القوائم بسبب عدم اكتمال المستندات المطلوبة.

رابط الاستعلام عن أماكن الكشف الطبي

للاطلاع على قائمة المستشفيات المُعتمدة في كل محافظة، يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة:

