نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بجميع المحاكم الابتدائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت اليوم السبت 5 يوليو 2025، أولى خطوات ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، حيث فتحت لجان تلقي أوراق الترشح أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا أمام الراغبين في الترشح لعضوية المجلس، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يستمر تلقي الطلبات حتى الخميس 10 يوليو الجاري.

مواعيد تلقي طلبات الترشح

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان ستستقبل الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ما عدا اليوم الأخير، حيث سيبدأ التقديم من الخامسة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا فقط.

المستندات المطلوبة للترشح لمجلس الشيوخ

وفقًا للقانون، يتعين على المتقدم للترشح تقديم عدد من الوثائق الأساسية، وهي:

بيان السيرة الذاتية، متضمنًا الخبرة العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية.

بيان يوضح الانتماء السياسي (مستقل أو حزبي، مع اسم الحزب).

إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا.

إيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين في خزينة المحكمة الابتدائية المختصة.

أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للشروط القانونية.

أسماء المحاكم الابتدائية المخصصة لتلقي طلبات الترشح

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 22 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لتلقي طلبات الترشح بالنظام الفردي، وهي:

جنوب القاهرة

شرق الإسكندرية

بورسعيد

الإسماعيلية

السويس

شمال بنها

جنوب الزقازيق

جنوب المنصورة

دمياط

كفر الشيخ

غرب طنطا

شبين الكوم

شمال دمنهور

جنوب الجيزة

الفيوم

بني سويف

المنيا

شمال أسيوط

سوهاج

قنا

الأقصر

أسوان

محاكم تلقي طلبات الترشح بنظام القائمة

كما أعلنت الهيئة عن 4 محاكم ابتدائية مخصصة لتلقي طلبات الترشح وفق نظام القائمة، وهي:

القاهرة – مديرية أمن القاهرة (جنوب القاهرة الابتدائية)

الجيزة – مديرية أمن الجيزة (جنوب الجيزة الابتدائية)

الشرقية – مديرية أمن الشرقية (جنوب الزقازيق الابتدائية)

الإسكندرية – مديرية أمن الإسكندرية (شرق الإسكندرية الابتدائية)

تشكيل مجلس الشيوخ وفق التعديلات الجديدة

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق مؤخرًا على التعديلات الخاصة بقانون مجلس الشيوخ، حيث ينص التعديل على أن يتكون المجلس من 300 عضو:

ثلثان بالاقتراع العام السري المباشر

ثلث بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية

على أن يُخصص للمرأة نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي المقاعد

تقسيم الدوائر الانتخابية

ينص القانون على تقسيم الجمهورية إلى:

27 دائرة للانتخاب بنظام الفردي

4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة، موزعة كالتالي:

دائرتان: 13 مقعدًا لكل منهما

دائرتان: 37 مقعدًا لكل منهما

استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها اتخذت كافة الإجراءات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، كما دعت المرشحين إلى الالتزام بالشروط القانونية والمواعيد الرسمية لتجنب استبعاد طلباتهم.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبالًا واسعًا من المرشحين، وسط استعدادات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان سير العملية بسلاسة.