سعر الدولار اليوم السبت 5 يوليو 2025 أمام الجنيه المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 يوليو 2025 11:28 صباحاً - شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 5 يوليو 2025، مع استمرار العمل بأسعار آخر تحديث رسمي صدر يوم الأربعاء الماضي، وذلك بسبب عطلة البنوك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والإجازة الأسبوعية.

ووفقًا للبنك المركزي المصري، سجّل سعر الدولار مستوى 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المعتمد منذ آخر جلسة تداول.