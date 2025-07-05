نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 5 يوليو 2025: أجواء شديدة الحرارة وشبورة مائية ورطوبة مرتفعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، الموافق 5 يوليو 2025، حيث تشهد البلاد أجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، ورطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحرارة، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة المحسوسة عن الفعلية بما يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات في بعض المناطق.

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق صباحًا

وأشار بيان الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق، خاصة المؤدية من وإلى:

شمال البلاد

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

السواحل الشمالية

مدن القناة

وسط سيناء

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا في بعض المناطق الزراعية أو القريبة من المسطحات المائية، ما يستوجب الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة اليوم في مختلف المحافظات

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، على عدد من المحافظات، وجاءت على النحو التالي:

طقس القاهرة الكبرى:

العظمى: 36 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

طقس الإسكندرية:

العظمى: 30 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

طقس مرسى مطروح:

العظمى: 31 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

طقس سوهاج:

العظمى: 40 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

طقس قنا:

العظمى: 41 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

طقس أسوان:

العظمى: 42 درجة مئوية

الصغرى: 28 درجة مئوية

توصيات وتحذيرات الأرصاد

دعت الهيئة المواطنين إلى:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة

الإكثار من شرب المياه والسوائل

ارتداء ملابس قطنية فاتحة

الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة الصباحية

وأكدت الهيئة استمرار المتابعة اليومية لحالة الطقس، مع إصدار تنبيهات فورية في حال حدوث أي تقلبات مفاجئة، وذلك عبر منصاتها الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي.