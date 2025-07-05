نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. بدء تلقي طلبات الترشح اليوم وحتى 10 يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق اليوم السبت 5 يوليو 2025 ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في مصر، حيث بدأت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية في تلقّي طلبات الترشح من المواطنين الراغبين في خوض السباق الانتخابي، وفقًا للجدول الزمني المُعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتستمر عملية تلقي الطلبات حتى الخميس المقبل 10 يوليو الجاري، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير، حيث تُستقبل الطلبات من الخامسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا فقط.

تعديل قانون الشيوخ واعتماد تقسيم الدوائر الانتخابية

يأتي فتح باب الترشح بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وينص القانون الجديد على أن يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يتم اختيار ثلثي الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي. ويُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

توزيع الدوائر والمقاعد الانتخابية

تم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى:

27 دائرة للنظام الفردي

4 دوائر لنظام القوائم

ويُخصص لكل من دائرتين في نظام القائمة 13 مقعدًا، بينما يُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل منهما، بإجمالي يعكس التوازن الجغرافي والسكاني في التمثيل البرلماني داخل مجلس الشيوخ.

المستندات المطلوبة للتقدم للترشح

وفقًا للقانون، يجب على طالب الترشح تقديم المستندات التالية ضمن أوراقه الرسمية:

بيان السيرة الذاتية، مع التركيز على الخبرات العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية حديثة لطالب الترشح.

بيان الموقف السياسي، سواء كان المرشح مستقلًا أو منتميًا لحزب معين، مع ذكر اسم الحزب.

إقرار ذمة مالية يشمل المرشح وزوجته وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادلها على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يُثبت الإعفاء منها قانونًا.

إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة كقيمة التأمين.

المستندات الأخرى المطلوبة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من استيفاء شروط الترشح.

استعدادات مكثفة لتنظيم العملية الانتخابية

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، وسط متابعة يومية للإجراءات القانونية والتنظيمية.

ومن المقرر أن تتوالى المراحل التالية بعد غلق باب الترشح، من إعلان الكشوف المبدئية، واستقبال الطعون، إلى إعلان القوائم النهائية وبدء الحملات الدعائية للمرشحين، وصولًا إلى يوم التصويت المقرر في الأول من أغسطس 2025.