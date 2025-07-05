نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. امتحان موحد للرياضيات البحتة في الثانوية العامة 2025 بدلًا من فرعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة غدًا الأحد 6 يوليو 2025، امتحان مادة الرياضيات البحتة بنظام جديد كليًا، حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دمج فرعي المادة في اختبار واحد فقط، لأول مرة منذ سنوات، وذلك في إطار تطوير منظومة التقييم وتخفيف الأعباء عن الطلاب.

اختبار واحد بدلًا من امتحانين في الرياضيات البحتة

في النظام السابق، كان طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانين منفصلين في الرياضيات البحتة، أحدهما في الجبر والهندسة الفراغية، والآخر في التفاضل والتكامل، بمجموع 40 سؤالًا موزعين بالتساوي بين الفرعين.



أما في النظام الجديد، يتم دمج محتوى الفرعين في امتحان واحد يضم 20 سؤالًا فقط.

توزيع الأسئلة والدرجات في امتحان 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحان الرياضيات البحتة للعام الحالي يتكون من 20 سؤالًا، موزعة كالتالي:

18 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد

سؤالان مقاليان

وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 30 درجة، موزعة على النحو التالي:

26 درجة للاختيار من متعدد

4 درجات للأسئلة المقالية

هذا التوزيع يهدف إلى تحقيق التوازن بين مهارات التفكير والتحليل وحل المشكلات، مع مراعاة التخفيف على الطلاب من حيث حجم المحتوى والضغط الزمني داخل اللجنة.

قرار الدمج بدأ منذ أغسطس 2024 لتقليل عدد الامتحانات

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في أغسطس 2024 عن دمج المقررات الدراسية وتقليص عدد مواد الامتحانات لطلاب الثانوية العامة، بحيث يؤدي كل طالب امتحانات في 5 مواد فقط بدلًا من 7، مما يسهم في تقليل التوتر وضغط الاستعداد للامتحانات النهائية.

ويُعد دمج فرعي الرياضيات البحتة في اختبار واحد واحدًا من أبرز تطبيقات هذا القرار في شعبة علمي رياضة.