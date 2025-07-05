نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة: مشاركة 10 كوادر طبية من الوزارة في برامج تدريبية بالصين لبناء القدرات وتنمية المهارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت وزارة الصحة والسكان، بـ10 من كوادرها الطبية، في عدد من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنظمها الصين، تعزيزًا للشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، في مجالات الصحة وبناء القدرات.

تأتي هذه الخطوة في ضوء التنسيق القائم بين وزارتي الصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعظيم الاستفادة من برامج بناء القدرات وتطوير أداء العاملين في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرامج التدريبية التي تم تنظيمها خلال شهر يونيو 2025 شملت مجالات حيوية، منها التمريض، وإدارة الصحة العامة، وبناء القدرات في نظم تأمين الرعاية الصحية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن اختيار المرشحين تم وفق معايير دقيقة تضمن الاستفادة المثلى من تلك الفرص التدريبية، مضيفا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر وتزويدهم بأحدث الخبرات العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأشار الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إلى عقد اجتماع مع الوفد العائد من البرامج التدريبية بالصين، استمع خلاله إلى أبرز الدروس المستفادة من المشاركين، ومقترحاتهم بشأن تطبيق ما اكتسبوه من خبرات عملية داخل أماكن عملهم، مؤكدا العمل على دعم جهود نقل المعرفة داخل الإدارات المختلفة، وتعميم الفائدة على نطاق أوسع داخل المنظومة الصحية.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة منال الشريف، مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة والسكان، أن التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وعلى رأسهم الجانب الصيني، يعد ركيزة أساسية في تطوير الموارد البشرية بالقطاع الصحي، مشيرة إلى أن الإدارة تتابع بشكل دوري تقييم البرامج التدريبية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تعظيم الأثر الإيجابي على أداء العاملين وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.