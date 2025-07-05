استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 يوليو 2025 10:28 صباحاً - أفادت مصادر طبية باستشهاد 19 فلسطينيا، فجر اليوم (السبت) ، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن مدفعية الاحتلال قصفت منطقة الزرقاء شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن واحد على الأقل وإصابة آخرين.كما استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف استهدف مدرسة الشافعي بمنطقة عسقولة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع نسف جيش الاحتلال مبان سكنية شرق المدينة.