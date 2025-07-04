نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين يحسم أزمة تطبيع عماد الدين أديب: ليس عضوًا بالنقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، موقف النقابة الثابت من رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وهو الموقف الثابت للجمعية العمومية للنقابة الذي يرفض كل أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي.

وأعلن “البلشي” رفضه للجريمة المهنية والإنسانية التي ارتكبها عماد الدين أديب بحواره مع الصهيوني يائير لابيد، والذي وفّر خلاله منصة لتبرير جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال وجرائمه في المنطقة.

وأشار إلى أن عماد الدين أديب تم شطبه من جداول النقابة بعد قرار هيئة التأديب الابتدائية في سبتمبر 2020، لقيامه بفصل العشرات من الزملاء الصحفيين بجريدة "العالم اليوم" تعسفيًا، وإغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة خمس سنوات سابقة منذ عام 2014، ولم يعد عضوًا بنقابة الصحفيين.

و أكد أن النقابة ما كانت لتتوانى عن عقاب عماد أديب فورًا لو كان محتفظًا بعضويته. وأدعو جميع الزملاء الصحفيين للالتزام بقرار الجمعية العمومية للنقابة، مشددًا على أن أي عضو يخالف القرار سيتم إحالته للتحقيق النقابي فورًا.