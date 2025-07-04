نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يتابع حصاد منظومة الشكاوى الحكومية: 156 ألف شكوى في يونيو.. وأولوية عاجلة لصحة المواطنين وحقوق الحجاج وأصحاب المعاشات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يونيو 2025، والتي تلقت أكثر من 156 ألف شكوى واستغاثة في مختلف القطاعات، وفقًا لتقرير مفصّل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

ووجّه رئيس الوزراء بتعزيز سرعة الاستجابة للشكاوى وتحقيق أعلى معدلات رضا ممكنة لدى المواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة، الحماية الاجتماعية، التعليم، التموين، الكهرباء، والمعاشات، مؤكدًا أهمية التفاعل الفوري مع استغاثات حجاج بيت الله الحرام وذويهم خلال موسم الحج.

وتصدرت وزارات الصحة والتضامن والداخلية والإسكان والتعليم قائمة أكثر الجهات تفاعلًا، حيث تم التعامل مع شكاوى تتعلق بنقص الأدوية، تيسير العلاج على نفقة الدولة، استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، وتسريع إجراءات المعاشات والتأمينات.