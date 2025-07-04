لعدم تكرار خطأ أزارو.. الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 يوليو 2025 06:32 مساءً - قرر مسئولو النادى الأهلى فتح المزاد على بيع الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق للموافقة على العرض الأعلى سعراً للحصول على خدمات النجم المتألق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورغم أن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، كشف أن وسام أبو على، تلقى العديد من العروض خلال الأيام الماضية، وبعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع رئيس النادي، والمدير الرياضي، وخوسيه ريبييرو المدير الفني، تقرر عدم التفريط في وسام أبو علي وفقًا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة القادمة إلا أن الضغوط التي يمارسها اللاعب ووكيل أعماله على الأهلى دفعت المسئولين لتحديد 10 ملايين دولار كرقم نهائي لبدء التفاوض حول بيع اللاعب.

ويخشى مسئولو الأهلى في ملف بيع وسام أبو على تكرار سيناريو وليد أزارو، المهاجم المغربي السابق، الذي تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية الصينية في عام 2018 بقيمة 7 ملايين دولار، إلا أن الأهلي رفض العرض حينها بداعي حاجة الفريق الفنية إليه.

لكن قرار الرفض انعكس سلبًا، حيث تراجع مستوى أزارو تدريجيًا، قبل أن يتم بيعه إلى نادي الاتفاق السعودي عام 2020 مقابل 900 ألف يورو فقط، ما اعتُبر "خسارة استثمارية فادحة" في أحد أبرز مواهب الهجوم في جيله.

ويرتبط وسام أبو علي بعقد مع النادي الأهلي، لمدة 3 مواسم أخرى حتى صيف 2028، بحيث إنه قضى موسمًا ونصف مع المارد الأحمر، وتلقى وسام أبو على عرضاً من الوصل الاماراتى والريان القطري خلال الأيام الأخيرة.

وقدم وسام أبو علي نسخة مميزة خلال موسم ونصف مع الأهلي، حيث إنه لعب 60 مباراة، قدم فيهم 48 مساهمة تهديفية، بعد إحراز 38 هدفًا وصناعة 10 آخرين.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة فى كأس العالم للأندية.