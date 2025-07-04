نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة سائق قطار إثر أزمة قلبية خلال ممارسة عمله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنعى النقابة العامة للعاملين بهيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق برئاسة عبد الفتاح فكري، الزميل العزيز أحمد صلاح – قائد القطار – الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تأدية عمله، وذلك خلال توقف القطار بمحطة التحرير بمركز بدر في محافظة البحيرة.

وفي هذا الإطار، وجّه المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، كلًا من المهندس محمود البطل والمهندس أشرف الأوندي بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات، والاهتمام بترتيبات الدفن.

كما كلّف عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة، مصطفى شكري، نائب رئيس النقابة، بالتوجه الفوري إلى محافظة البحيرة لمتابعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى محل إقامة الفقيد، والإشراف على مراسم التشييع، وتقديم واجب العزاء نيابة عن النقابة.

وقد أعلن رئيس النقابة العامة حرصه على حضور الجنازة، ومشاركة أسرة الفقيد في تقديم واجب العزاء، تقديرًا لما قدمه الزميل الراحل من إخلاص وتفانٍ في عمله.