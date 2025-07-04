القوى السياسية تضع معايير اختيار مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات الشيوخ (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - القوى السياسية تضع معايير اختيار مرشحي القائمة الوطنية

عقدت الأحزاب السياسية المشاركة في "القائمة الوطنية من أجل مصر" اجتماعًا تنسيقيًا هامًا، أمس الخميس الموافق 3 يوليو 2025، بمقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، في إطار الاستعدادات الجادة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وشهد اللقاء مشاركة واسعة من ممثلي 13 حزبًا سياسيًا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واستمر قرابة ثلاث ساعات، تخللته مناقشات بناءة حول الرؤية المشتركة للعمل الانتخابي، ووضع معايير موحدة لاختيار مرشحي القائمة الوطنية بما يضمن التجانس والكفاءة داخل البرلمان القادم.

الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية

ضم الاجتماع ممثلين عن عدد من الأحزاب الكبرى والفاعلة في المشهد السياسي، وهي:

حزب مستقبل وطن حزب حماة الوطن حزب الجبهة الوطنية حزب الشعب الجمهوري حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حزب المؤتمر حزب الوفد حزب الإصلاح والتنمية حزب العدل حزب التجمع حزب الحرية المصري حزب إرادة جيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وقد أكد هذا الحضور الواسع أن القائمة الوطنية تمثل تجسيدًا عمليًا لفكرة العمل الجماعي والتشاركي، بما يخدم تطلعات المواطن المصري نحو برلمان فاعل ومتنوع التوجهات.

معايير اختيار المرشحين

من أبرز نتائج الاجتماع، التوافق على معايير موحدة لاختيار مرشحي الأحزاب والكيانات السياسية ضمن القائمة الوطنية، وتضمنت هذه المعايير:

النزاهة والسمعة الطيبة

الكفاءة المهنية والسياسية

القدرة على التواصل الجماهيري

التمثيل الحقيقي لطموحات الشارع

مراعاة التوازن والتنوع بين الفئات المختلفة

وتم التأكيد على احترام استقلالية كل حزب في اختيار مرشحيه، مع ضمان الانسجام العام والتناسق في التشكيل النهائي للقائمة.

التمسك بالعمل المشترك رغم اختلاف الرؤى

اتفق المشاركون على أن تشكيل "القائمة الوطنية من أجل مصر" يعكس إيمان القوى السياسية بأهمية العمل المشترك، خاصة في ظل ما تمر به الدولة من تحديات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاروا إلى أن تنوع الرؤى السياسية بين الأحزاب لا يتعارض مع التنسيق في الاستحقاقات الوطنية، بل يُثري الحياة النيابية ويعزز من ديمقراطية العمل البرلماني، حيث يبقى لمجلس الشيوخ القادم مساحة رحبة للنقاش واختلاف التوجهات في إطار الدستور والقانون.

دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات

وجه المجتمعون دعوة مباشرة إلى الشعب المصري العظيم، بضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله من المرشحين، عبر تصويت حر ونزيه، مؤكدين أن هناك ضمانات دستورية وقانونية راسخة تكفل نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها في جميع مراحلها.

تشكيل لجنة قانونية مشتركة

أُعلن خلال الاجتماع عن التشكيل الفوري للجنة قانونية مشتركة تضم ممثلين عن الأحزاب المشاركة، تكون مهمتها إعداد أوراق الترشح اللازمة والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وضمان الالتزام بالجدول الزمني والإجراءات القانونية المحددة ومتابعة كل خطوات العملية الانتخابية عن قرب

تخصيص مقر مركزي لإدارة الانتخابات

وجه الحاضرون الشكر إلى حزب مستقبل وطن على تخصيصه أحد مقراته بالقاهرة ليكون مركزًا رسميًا لإدارة المراحل الإجرائية الخاصة بمرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، بما يشمل المتابعة التنظيمية وتسهيل التواصل بين الأحزاب وتنسيق الدعاية الانتخابية ودعم العمل الميداني في المحافظات