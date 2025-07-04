بعد إمكانية رحيله.. سيريوس السويدى يترقب صفقة وسام أبو على: "لدينا نسبة فى إعادة البيع"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 يوليو 2025 04:09 مساءً - كشف جوناثان إيدرستروم مدير نادي سيريوس السويدي، أن الإدارة تتابع ما يتردد عن إمكانية رحيل وسام أبوعلي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للحصول على نسبة إعادة البيع.

وقال جوناثان إيدرستروم مدير نادي سيريوس السويدي في تصريحات لموقع "fotbollskanalen"، "لدينا نسبة في إعادة بيع وسام أبوعلي.. والاتفاقية سرية لا يمكنني الحديث عن تفاصيلها، ولكن نعم هناك مزايا محتملة نحصل عليها من بيع وسام، وأيضا هناك أمور آخرى مرتبطة بالأداء الجيد للاعب، نحن في وضع جيد".

وأوضح الموقع السويدي، أن وسام أبوعلي تلقى عرضًا من الوصل الإماراتي بقيمة 7 ملايين دولار، كما تلقى عرضًا من نادي الريان القطري، موضحًا أن النادي الأهلي اشترط الحصول على 10 ملايين دولار ما يوازي 95 مليون كرونة سويدية للموافقة على رحيل المهاجم الفلسطيني.

الريان والوصل يسعيان لضم وسام أبوعلي

وحصل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي على وعد من إدارة النادي بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حال تلقيه عرضاً يُرضي طموح الإدارة الحمراء من الناحية المالية وتحديداً ألا يقل العرض عن 10 ملايين دولار، ورغم أن مسئولى الأهلي أعلنوا مؤخراً بقاء وسام ورفضوا رحيله إلا أن اللاعب ووكيل أعماله لم يغلقا باب العودة مرة أخرى إلى أوروبا أو أمريكا، وتحدثا مع إدارة النادي بشأن إمكانية الرحيل حال وصول عرض مناسب خاصة في ظل إمتلاك اللاعب عروض كثيرة من أوروبا وأمريكا والخليج.

إدارة الأهلي أبلغت اللاعب الفلسطيني بحاجة الفريق لجهوده ورفضت عروض الرحيل لكنه مازال مُصراً على الرحيل وأكد للإدارة أنه مُتفّهم حاجة الفريق لجهوده لكنه في الوقت نفسه يرغب في الرحيل.

وشدد اللاعب للإدارة الأهلاوية على أنه سبق ورفض عروضاً من أوروبا والخليج استجابة لرغبة النادي، كما كان مُلتزماً بتعليمات النادي طوال فترة تواجده فيه منذ انتقاله للقلعة الحمراء في يناير 2024 قادماً من نادي سيريوس السويدي وحقق خلال هذه الفترة بطولات كثيرة على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وأوضح وسام لإدارة الأهلي أنه سيحاول إحضار عروض خارجية بمبلغ أكبر من تلك التى وصلت النادى مؤخراً وكانت بـ5 ملايين دولار، وحال وصولها سيُطالب النادي بالرحيل، أما إذا فشل في إحضار هذه العروض سيلتزم بالبقاء مع الفريق ، ورحب اللاعب كذلك بخطوة تعديل عقده مع الأهلي.