وسام أبو على يعلق على صفقة الزمالك المنتظرة من المطار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 يوليو 2025 04:09 مساءً - حرص الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى على وداع زميله فى منتخب فلسطين آدم كايد قبل السفر للقاهرة للانضمام للزمالك، حيث تواجد وسام فى المطار برفقة كايد ونشر صورة تجمعهم وعلق قائلا: "أراك قريباً".

يحدد الكشف الطبى الذى سيخضع له الفلسطيني آدم كايد لاعب بريدا الهولندي، فور الوصل إلى القاهرة، مصيره من إتمام التعاقد مع الزمالك الذى توصل لاتفاق مع اللاعب.

ومن المنتظر أن يصل آدم كايد إلى القاهرة الأحد المقبل للخضوع للكشف الطبى، ومن ثم التوقيع للزمالك، لاسيما أنه تم الاتفاق مع اللاعب على الحصول على 300 ألف دولار فى الموسم الأول، ويزيد 50 ألف دولار فى كل موسم إضافى.

وقال موقع expressen السويدى فى تقرير له: "اللاعب الفلسطينى المولود فى السويد سيصل القاهرة الأسبوع المقبل من أجل الخضوع للفحص الطبي في الزمالك".

ويتواجد كايد مع بريدا منذ 2023 بعد الانضمام قادما من هيلسينبورجس السويدي. وخلال الموسم الماضي شارك صاحب الـ 23 عاما مع بيردا في 17 مباراة وتمكن من تسجيل هدفا. وسبق لكايد المشاركة في 4 مباريات بقميص منتخب فلسطين وصنع ثلاثة أهداف خلالها.