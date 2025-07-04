نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تحقق إنجازًا تاريخيًا في بطولة إفريقيا لسلاح السيف - نيجيريا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز دولي جديد يُضاف إلى سجل جامعة القاهرة الحافل بالتميّز، حققت اثنتان من بطلات الجامعة فوزًا كبيرًا خلال مشاركتهما في بطولة إفريقيا للكبار في رياضة سلاح السيف لعام 2025، والتي أقيمت بنيجيريا، حيث احتكرتا المركزين الأول والثاني على مستوى القارة، وأحرزتا ميداليات ذهبية وفضية في منافسات الفردي والفرق.

وقد تمكنت الطالبة العنود حازم، بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب، من تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق بفوزها بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفردي، لتصبح أول لاعبة مصرية تحقق هذا المركز في تاريخ سلاح السيف (سيدات فردي). كما واصلت تفوقها بإحراز الميدالية الذهبية في منافسات الفرق، للمرة الثالثة على التوالي.

كما تألقت الدكتورة ندى حافظ، النائبة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية بكلية طب قصر العيني، بحصولها على ميداليتين ذهبيتين في منافسات الفرق، إلى جانب الميدالية الفضية في منافسات الفردي، مؤكدة مكانتها المتميزة على المستويين الإقليمي والدولي.

وبذلك تُسجّل جامعة القاهرة إنجازًا رياضيًا لافتًا باحتكار بطلتَيها للمركزين الأول والثاني في منافسات سلاح السيف (سيدات فردي)، فضلًا عن تحقيق الميدالية الذهبية في الفرق، وهو ما يعكس ريادة الجامعة ليس فقط في مجالات التعليم والبحث، بل أيضًا في ميادين التميز الرياضي.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن خالص التهنئة والاعتزاز بالبطلتين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ما يتمتع به أبناء الجامعة من عزيمة وإصرار، وقدرة على تمثيل مصر ورفع رايتها في المحافل الدولية، سواء في العلوم أو الرياضة أو الثقافة.

واختتم رئيس الجامعة تصريحه مؤكدًا أن جامعة القاهرة ستظل منارة لاحتضان المواهب والقدرات المتميزة، ومصدرًا للفخر والاعتزاز لمصر في كافة المحافل الإقليمية والدولية.