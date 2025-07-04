نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. خريطة تحالفات الأحزاب وتفاصيل الاجتماع التشاوري الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تشهد الساحة السياسية حراكًا حزبيًا واسعًا وتنسيقًا غير مسبوق بين القوى السياسية، سواء على مستوى تحالفات الأحزاب المستقلة أو داخل إطار "القائمة الوطنية من أجل مصر".

ويعكس هذا الزخم حرصًا من الأحزاب على خوض الاستحقاق الانتخابي برؤية موحدة وبرامج سياسية طموحة، تواكب متطلبات المرحلة وتستجيب لتطلعات الشارع المصري في تمثيل نيابي فاعل وقادر على تحقيق التوازن التشريعي.

وتتعدد صور التحالفات الانتخابية بين التحالف الموسع للأحزاب من جهة، وتشكيل "القائمة الوطنية من أجل مصر" من جهة أخرى، حيث جرى اعتماد قوائم المرشحين على المقاعد الفردية والقائمة، وسط مشاركة فاعلة لأكثر من 25 حزبًا مصريًا، وتأكيد متكرر على أهمية العمل المشترك، وتمثيل كافة فئات المجتمع بما في ذلك المرأة والشباب.

تحالف الأحزاب المصرية يعتمد قائمة مرشحيه النهائية

عقد تحالف الأحزاب المصرية اجتماعًا موسعًا بمقر حزب الريادة، بدعوة من رئيس الحزب كمال حسنين، لاعتماد الأسماء النهائية لمرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، سواء على المقاعد الفردية أو ضمن القوائم.

وأوضح النائب تيسير مطر، الأمين العام للتحالف ورئيس حزب إرادة جيل، أن القائمة تضم 100 مرشح يمثلون 17 حزبًا سياسيًا موزعين على 27 محافظة، مؤكدًا أن التحالف يستعد لبدء تقديم أوراق الترشح رسميًا أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، في إنجاز تنظيمي غير مسبوق.

وأكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات، أن اعتماد القوائم يعد تتويجًا لعمل لجنة التخطيط السياسي، مشيرًا إلى أن المرشحين تم اختيارهم بعناية ليقدموا نموذجًا محترفًا يليق بالناخب المصري.

دعم كبير للمرشحين وخطة إعلامية متكاملة

أشار المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إلى أن التحالف بدأ رسميًا نشر أسماء المرشحين، متزامنًا مع فتح باب الترشح، مؤكدًا أن التحالف يطرح أكبر قائمة مرشحين على المقاعد الفردية منذ تأسيسه.

من جهته، أكد الدكتور هشام عناني، رئيس لجنة الانتخابات، أن كافة ملفات المرشحين تم مراجعتها بدقة، وجاري تنفيذ خطة دعاية وتنظيم شاملة لضمان مشاركة قوية في الانتخابات.

أما منى كراشي، عضو لجنة الانتخابات، فأكدت بدء تنفيذ برنامج إعلامي وميداني للتعريف بالمرشحين وبرامجهم، لضمان وصول الرسالة للناخبين في جميع المحافظات.

القائمة الوطنية من أجل مصر"

في سياق موازٍ، عقد بمقر حزب مستقبل وطن الاجتماع التنسيقي الأول للقائمة الوطنية من أجل مصر، بمشاركة 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. واستمر الاجتماع نحو ثلاث ساعات، وتم خلاله التأكيد على ضرورة العمل المشترك دون إلغاء الاختلافات السياسية بين المشاركين.

وشارك في الاجتماع ممثلو أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي الاجتماعي والوفد والإصلاح والتنمية وإرادة جيل والعدل والتجمع والحرية المصري والمؤتمر والجبهة الوطنية، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

اتفاق على تشكيل لجنة قانونية ومقر مشترك

أكد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن التحالف يضم أطيافًا متعددة تعمل ضمن إطار مؤسسي لخدمة الوطن والمواطن، مشددًا على ضرورة تكثيف التوعية لحث المواطنين على التصويت والمشاركة الديمقراطية.

وأشار المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إلى أن الاجتماع شهد التوافق على أربعة بنود تنسيقية، أبرزها تشكيل لجنة قانونية مشتركة ومقر موحد للتحالف.

كما صرح الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب يشارك بإرادته السياسية ضمن القائمة الموحدة من أجل مصر، سعيًا لتقديم مرشحين يليقون بمكانة الحزب وتاريخه.

تنوع في الرؤى ورموز انتخابية مميزة

أعلن الدكتور السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، عن الرموز الانتخابية التي سيخوض بها مرشحو الحزب الانتخابات، ومنها: زهرة اللوتس، البوصلة، القوس، البرج الأيقوني، السيارة، مؤكدًا أن الحزب يعمل بشفافية تحت مظلة الشورى والعمل الجماعي.

أما النائب أحمد القناوي، أمين عام حزب العدل، فأوضح أن مشاركة حزبه في القائمة الوطنية تقتصر على المقاعد بنظام القائمة فقط، مؤكدًا التزام الحزب بمساره الإصلاحي عبر مرشحين يمثلون التوجه الاجتماعي والاقتصادي للحزب.

دعوة واسعة للمشاركة الشعبية

جددت جميع الأحزاب المشاركة دعوتها لجموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، والتعبير عن إرادتهم بحرية في صناديق الاقتراع، بما يعزز المسار الديمقراطي ويدعم بناء دولة المؤسسات.