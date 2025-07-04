ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 يوليو 2025 02:13 مساءً - إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة والزعم بمنحهم شهادات فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المذكور ، وبحوزته (عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان والكتب التعليمية وإستمارات تسجيل الطلبة) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.