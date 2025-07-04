تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: التمثيل العادل والفاعل للشباب داخل القائمة الوطنية من أجل مصر مطلب مشترك لكل الأحزاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 يوليو 2025 01:17 مساءً - أكد النائب هيثم الشيخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التمثيل العادل والفاعل للشباب داخل القائمة الوطنية من أجل مصر هو مطلب مشترك لكل الأحزاب المشاركة في الحوار السياسي، وليس قاصرًا على التنسيقية وحدها.

وقال الشيخ، خلال كلمته بالاجتماع التنسيقي لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في "القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ عرضته قناة إكسترا نيوز، إن "المطلب الوحيد المطروح حاليًا هو إزالة العقبات أمام أكبر عدد ممكن من الشباب للانضمام إلى القائمة الوطنية، وهو مطلب يشترك فيه حزب مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة، والمصري الديمقراطي، والوفد، والتجمع، والعدل".

وأوضح الشيخ أن دعم الشباب لا يعني الدخول في صراع أجيال داخل المجال السياسي، قائلاً: "نحن لا نسعى لإثارة صراع بين الأجيال، بل نؤمن أن السياسة تُمارس من خلال نقل الخبرات بين الأجيال، والشباب يحتاج إلى من يمنحه الفرصة لا من ينافسه على حقه في التمثيل".

وأضاف أن التنسيقية ترى أن دعم تمثيل الشباب مسؤولية جماعية تتحملها جميع الأحزاب، وليست مسؤولية التنسيقية فقط، مؤكدًا: "أي شاب يتم ضمه إلى القائمة الوطنية سيكون مكسبًا لنا جميعًا، سواء كان من التنسيقية أو من خارجها".

وختم هيثم الشيخ كلمته بتجديد الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن على الدعوة، ولجميع المشاركين في اللقاء، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب تمثيلًا أوسع للشباب في مواقع القرار، باعتبارهم شركاء في بناء المستقبل السياسي للدولة.