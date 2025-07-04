الجبهة الوطنية: "القائمة الوطنية" تعكس قدرة الدولة المصرية على التوحد وقت الحاجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 يوليو 2025 01:17 مساءً - أعرب السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، عن فخره بالمشاركة في الاجتماع التنسيقي لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في "القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيدًا بالجهد المشترك بين الأحزاب المختلفة تحت مظلة وطنية واحدة، رغم تنوع التوجهات والأفكار.

وأكد السيد القصير، خلال كلمته بالاجتماع التنسيقي لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في "القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ عرضته قناة إكسترا نيوز، أن هذا النموذج يعكس قدرة الدولة المصرية على التوحد وقت الحاجة، دون المساس بتنوع الرؤى السياسية، قائلا: "نحن مجموعة من الأحزاب تمثل كل التيارات وده نموذج مشرف ولا يخل بالآراء والاتجاهات وتمايز الرؤى".

وتابع: "اجتمعنا يعطى نموذج ان الدولة المصرية حينما تريد فهي قادرة على التوحد وتقديم نموذج مشرف وتوقيت الانتخابات يأتي في ظل تحديات صعبة تواجها الدولة المصرية ومتغيرات شديدة الحساسية والتعقيد وظروف غير مستقرة في المنطقة لكن نعطي رسالة انه حينما تكون مصلحة الوطنية ودعمه في ظل هذه الظروف فهي فوق كل اعتبار والهدف شعب مصر والوطن".