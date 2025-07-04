«حماة الوطن»: القائمة الوطنية تبرهن أن هدفنا جميعًا مصلحة الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 يوليو 2025 01:17 مساءً - أعرب النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عن سعادته البالغة بالمشاركة في لقاء جمع قيادات 12 حزبًا وطنيًا، مشيرًا إلى أن هذه التكتلات الحزبية تعكس حالة من التفعيل السياسي المتميز الذي تشهده الدولة المصرية خلال هذه المرحلة.

وأضاف، في كلمته بالاجتماع التنسيقي لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في "القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ عرضته قناة إكسترا نيوز، : «ما نلمسه اليوم من وحدة بين هذه القامات السياسية، المنضوية تحت راية قائمة وطنية واحدة، يعكس صورة نادرة من التوحد من أجل مصر، ويبرهن على أن هدفنا جميعًا، رغم اختلاف الأيديولوجيات، هو مصلحة الوطن».

وتابع، أن وجود هذه التشكيلة الحزبية المتنوعة لا يُقلل من وحدة الهدف، بل يزيدها قوة، موضحًا: "رغم تعدد التوجهات، إلا أن الجميع متفق على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، سواء من خلال مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، عبر أدوات تشريعية فاعلة".

واختتم نصير كلمته بتوجيه الشكر للحضور، مقترحًا عقد اللقاء المقبل في مقر حزب حماة الوطن: "نأمل أن يظهر هذا التنسيق في شكل يليق بالدولة المصرية ويعكس روح الوطنية الحقيقية، ونتطلع إلى أن يكون لقاؤنا التالي في حزب حماة الوطن وفق توقيت يُتفق عليه"