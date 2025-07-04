بي بي سي: شيكابالا أسطورة الزمالك ينهي مسيرة تاريخية حافلة بـ18 لقباً

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 يوليو 2025 11:24 صباحاً - سلطت هيئة الأذاعة البريطانية "بى بى سى" الضوء على قرار محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اعتزال كرة القدم أمس الخميس.

وقالت هيئة الأذاعة البريطانية عبر موقعها الرسمي، "يعد شيكابالا، اللاعب الأكثر حصولاً على بطولات في تاريخ نادي الزمالك، برصيد 18 بطولة منذ ظهوره الأول مع القلعة البيضاء".

شيكابالا قائد الزمالك يعتزل كرة القدم

وأضافت "خاض الأباتشي -وهو أحد ألقابه- مع الزمالك 396 مباراة، سجَّل خلالها 70 هدفاً على الأقل وصنع 89 هدفًا آخر، وكانت آخر مبارياته في نهائي كأس مصر الشهر الماضي، الذي توج فيه الزمالك على حساب بيراميدز بفارق الركلات الترجيحية التي حسمتها ركلة شيكا اليسارية".

وتابعت "توج شيكابالا بقميص الزمالك بأربعة ألقاب في الدوري المصري، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وكأس السوبر القارية ثلاث مرات، اشتُهر شيكا بمراقصته للكأس التي يحرزها فريقه قبل أن يرفعها كقائد للفريق في مراسم التتويج، ثم بغنائه أهزوجة الفريق مع جماهير الفريق المتحمسة الفانلة البيضا بخطين حمر أنا هفضل أحبها طول العمر".

واستكملت "توج شيكابالا بلقب هداف الدوري المصري في موسم 2010 – 2011 برصيد 13 هدفاً، وعلى صعيد المباريات الدولية، حقق الأباتشي مع منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية 2010 في أنجولا، كما تواجد مع منتخب الفراعنة في كأس العالم 2018 في روسيا"، مشيرة إلى أن اللاعب خاض تجارب احترافية مع باوك اليوناني والوصل الاماراتي وسبورتينج لشبونة البرتغالي والرائد السعودي وأبولون القبرصي، بالإضافة لفترة إعارة ضمن صفوف نادي الإسماعيلي.