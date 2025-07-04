نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره النرويجي تطورات غزة وتفعيل آلية التشاور السياسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مساء الخميس 3 يوليو، اتصالًا هاتفيًا مع السيد إسبين بارث إيد وزير خارجية النرويج، تناول فيه مستجدات التطورات الإقليمية وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.

إشادة بالعلاقات الثنائية وتفعيل مخرجات الزيارات

أشاد عبد العاطي خلال الاتصال بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين مصر والنرويج على المستويين السياسي والاقتصادي، مؤكدًا أهمية البناء على مخرجات زيارة رئيس الجمهورية للنرويج في ديسمبر 2024، والعمل على عقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية في إطار مذكرة التفاهم لتدشين آلية التشاور بين البلدين.

جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

وفيما يخص الملف الفلسطيني، ثمن وزير الخارجية المصري الموقف النرويجي الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مستعرضًا الجهود المصرية الجارية بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كما أشار إلى أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بمشاركة دولية واسعة فور التوصل لاتفاق التهدئة.

تحذير من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية

حذر الوزير عبد العاطي من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة السياسات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف العدوان على غزة والضفة معًا.

التهدئة بين إسرائيل وإيران

وأكد الوزيران على أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، واستئناف المسار الدبلوماسي بهدف التهدئة وخفض التوتر في المنطقة.