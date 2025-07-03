الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية : نخوض الانتخابات القادمة على اغلب الدوائر ونختار مرشحينا بعناية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 يوليو 2025 09:09 مساءً - قال السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية إن الحزب يدعم بقوة مشاركة المواطنين في الانتخابات القادمة، مؤكدًا أن المشاركة الفعالة هي الطريق الأمثل للتعبير عن الإرادة الشعبية.

وأضاف أن الحزب يحرص على التنسيق مع كافة القوى الوطنية لضمان تمثيل حقيقي لمصالح المواطنين، مشددًا على أهمية النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، وان الحزب سيخوض الانتخابات القادمة على اغلب الدوائر.

وقال القصير إن الحزب وضع معايير صارمة لاختيار المرشحين، أهمها النزاهة والكفاءة والقدرة على التمثيل المجتمعي والتواصل مع المواطنين. وأضاف أن الحزب يهتم بإشراك الشباب والمرأة والمصريين بالخارج في قوائمه، ويؤمن بأن مصر للجميع.

وقال أيضًا إن الاجتماعات ما زالت مستمرة للتنسيق مع باقي الأحزاب بخصوص القوائم الانتخابية، مؤكدًا أن لكل حزب الحرية في التنسيق على المقاعد الفردية. وأضاف أن الحزب شكل لجنة قانونية لمتابعة الانتخابات وتقديم المستندات اللازمة.

وختم قصير تصريحه بدعوة قوية للمواطنين للمشاركة الفعالة في الانتخابات، متمنيًا أن يكون المجلس القادم معبرًا عن الوطن ويقدم حلولًا واستراتيجيات تصب في مصلحة الجميع.