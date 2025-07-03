"القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 تعقد اجتماعها التشاورى الأول "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 يوليو 2025 08:13 مساءً - شهد مقر الأمانة المركزية لمستقبل وطن، عقد الاجتماع التشاورى الأول للأحزاب والقوى السياسية المشاركين في "القائمة الوطنية من اجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وعبر النائب أحمد عبد الجواد، أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن سعادته باستضافة أولى الاجتماعات التنسيقية للقوى والأحزاب السياسية المشاركة في القائممة الوطنية من اجل مصر.

ويشهد الاجتماع، الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالقائمة الوطنية المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ، ويتضمن الاجتماع التنسيق بشأن نصيب كل حزب في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ.

ويشارك في الأجتماع رؤساء وممثلوا أحزاب مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، حماة الوطن، الشعب الجمهورى، الوفد، المؤتمر، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، العدل، الحرية المصري، التجمع، الإصلاح والتنمية، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.