بالصور.. بدء الأجتماع التشاورى الأول لأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 يوليو 2025 07:17 مساءً -

بدأ منذ قليل، الاجتماع التشاورى الأول للقائمة الموحدة لانتخابات مجلس الشيوخ "القائمة الوطنية من أجل مصر".

ويشهد الاجتماع، الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالقائمة الوطنية المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ، ويتضمن الاجتماع التنسيق بشأن نصيب كل حزب في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ.

ويشارك في الأجتماع رؤساء وممثلوا أحزاب مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، حماة الوطن، الشعب الجمهورى، الوفد، المؤتمر، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، العدل، الحرية المصري، التجمع، الإصلاح والتنمية، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.