بعد قليل.. مستقبل وطن يعلن تفاصيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 يوليو 2025 06:21 مساءً - ينطلق بعد قليل المؤتمر الصحفي لحزب مستقبل وطن، عقب الاجتماع التنسيقي الذي يُعقد اليوم الخميس، بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويشارك في الاجتماع عدد من الأحزاب السياسية، من بينها حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، الوفد، المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الجيل، التجمع، العدل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمصري الديمقراطي، وذلك في إطار تنسيقي واسع للإعداد والتحضير لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل بقائمة موحدة.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالقائمة الوطنية، سواء فيما يخص أسماء المرشحين أو التوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى حسم نسب تمثيل كل حزب داخل القائمة، وفقًا للتفاهمات السياسية الجارية بين الأحزاب المشاركة.

ويأتي هذا التحرك السياسي في ضوء الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تمثل أحد استحقاقات المرحلة المقبلة، وسط حرص القوى السياسية على تعزيز التنسيق المشترك، وتوحيد الرؤى في مواجهة التحديات الوطنية، وتقديم كوادر قادرة على الإسهام في دعم مسار الدولة المصرية التشريعي والتنفيذي.



