القبض على مالك شركة للنصب على المواطنين بالسفر للخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 يوليو 2025 04:28 مساءً - أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" - له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة والمنسوبين لعدد من الجهات – كمية من المحررات الخالية البيانات والمعدة للتزوير- مجموعة من طلبات التوظيف – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير "بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.