«الداخلية» تشارك المواطنين احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بمبادرة «كلنا واحد»

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 يوليو 2025 02:24 مساءً -

أطلقت وزارة الداخلية مأموريات من مختلف قطاعاتها لتوزيع مساعدات عينية على قاطني المناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة «كلنا واحد» التي تأتي إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز التواصل المجتمعي والمشاركة الفعالة مع المواطنين، وتحت رعاية رئيس الجمهورية .

وانطلقت هذه المأموريات إلى كافة محافظات الجمهورية، مستهدفة الوصول إلى المواطنين في النجوع والقرى والأحياء المختلفة لضمان استفادة أعداد كبيرة من هذه المساعدات، تأكيدًا على دور الوزارة المجتمعي والمسئولية الوطنية في دعم المواطن.

ولاقت المبادرة ترحيبًا وتفاعلًا واسعًا من المواطنين الذين أشادوا بجهود وزارة الداخلية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومشاركتهم الاحتفالات الوطنية.

كما وجهت الوزارة مأموريات خاصة إلى أهالي المناطق الحضارية الجديدة ضمن المبادرة ذاتها، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي وتأكيد الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية على مستوى كافة ربوع الجمهورية.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها باستراتيجية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين وتعزيز أمن المجتمع، تجسيدًا لروح الوحدة الوطنية في ذكرى ثورة 30 يونيو.











