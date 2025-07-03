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ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة تزيد على 6 ملايين جنيه في 24 ساعة

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ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة تزيد على 6 ملايين جنيه في 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 يوليو 2025 02:24 مساءً - إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد على 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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