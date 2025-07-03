مصر تجدد دعمها لاستقرار الصومال خلال اجتماع وزاري إفريقي رفيع المستوى

أحمد جودة - القاهرة - شارك وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، في الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن الإفريقي، لمتابعة تطورات الوضع في الصومال.

محمد يوسف

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