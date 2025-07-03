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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تجدد دعمها لاستقرار الصومال خلال اجتماع وزاري إفريقي رفيع المستوى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شارك وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، في الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن الإفريقي، لمتابعة تطورات الوضع في الصومال.
وأكد الوزير دعم مصر الثابت لأمن واستقرار ووحدة الصومال، وتقديرها لجهود الحكومة الصومالية في استعادة الأمن وبناء المؤسسات.
وجددت مصر دعمها للتسليم التدريجي للمسؤوليات الأمنية للصوماليين، وضرورة تمويل بعثة AUSSOM بشكل منتظم ومستدام.
وأكد عبد العاطي التزام مصر بمساندة الصومال على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف عبر التدريب وبناء القدرات.