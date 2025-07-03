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مصر تجدد دعمها لاستقرار الصومال خلال اجتماع وزاري إفريقي رفيع المستوى

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  • مصر تجدد دعمها لاستقرار الصومال خلال اجتماع وزاري إفريقي رفيع المستوى 2/2

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أحمد جودة - القاهرة - شارك وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، في الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن الإفريقي، لمتابعة تطورات الوضع في الصومال.

وأكد الوزير دعم مصر الثابت لأمن واستقرار ووحدة الصومال، وتقديرها لجهود الحكومة الصومالية في استعادة الأمن وبناء المؤسسات.

وجددت مصر دعمها للتسليم التدريجي للمسؤوليات الأمنية للصوماليين، وضرورة تمويل بعثة AUSSOM بشكل منتظم ومستدام.

وأكد عبد العاطي التزام مصر بمساندة الصومال على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف عبر التدريب وبناء القدرات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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