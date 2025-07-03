السيسي يهنئ الدنمارك برئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي: نتطلع للتنسيق والتعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 يوليو 2025 01:28 مساءً - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتهنئة إلى ملك الدنمارك ورئيسة الوزراء والحكومة والشعب بمناسبة مراسم تولي الدنمارك الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي اليوم.

وقال الرئيس، عبر حسابه على فيسبوك: أتقدّم بخالص التهنئة إلى ملك الدنمارك، ورئيسة الوزراء، وحكومة وشعب الدنمارك الصديق، بمناسبة مراسم تولي دولة الدنمارك الصديقة الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي اليوم.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إذ نثق في أن الدنمارك ستضطلع بهذه المهمة بروح التعاون والمسؤولية، فإننا نتطلع إلى أن تُسهم رئاستها في تعزيز السلام والاستقرار والعدالة والنمو على مستوى القارة الأوروبية والعالم.

وأكد الرئيس التطلع للتنسيق والتعاون مع الدنمارك خلال هذه الرئاسة لدفع مصالح القارة الإفريقية والدول النامية، وتعزيز الاستجابة الأوروبية لقضايا المنطقة في الشرق الأوسط، بما يسهم في بناء شراكات عادلة وشاملة.