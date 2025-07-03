نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يرصد آراء طلاب الشعبتين العلمي والأدبي حول امتحاني الكيمياء والجغرافيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، آراء الطلاب وأولياء الأمور حول امتحانات الثانوية العامة اليوم الخميس، والتي أدى خلالها طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا، وطلاب الشعبة العلمية امتحان الكيمياء، ضمن النظامين القديم والجديد.

أكدت الحزاوي، في بيان صحفي، أن غالبية طلاب الشعبة العلمية وأولياء أمورهم أعربوا عن استيائهم من امتحان الكيمياء، مشيرين إلى صعوبته وطول الأسئلة، واصفين إياه بأنه "محطم للآمال".

في المقابل، أعرب طلاب الشعبة الأدبية عن ارتياحهم تجاه امتحان الجغرافيا، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، خاليًا من التعقيد، والوقت المخصص له كان كافيًا للإجابة.

وشددت الحزاوي على ضرورة ألا ينظر أولياء الأمور إلى الثانوية العامة باعتبارها نهاية الطريق، وإنما بداية لمرحلة جديدة في حياة الأبناء، داعية إلى دعمهم نفسيًا وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، وتبني فكرة أن التفوق يمكن تحقيقه في أي مجال يختاره الطالب، فـ "كل من يصعد إلى قمته الخاصة، فقد وصل إلى القمة".

في السياق نفسه، زعمت بعض صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي تسريب امتحان الكيمياء مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 200 جنيه، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكدة أن الامتحانات مؤمنة بشكل كامل منذ لحظة خروجها من مراكز التوزيع وحتى وصولها إلى اللجان.

كما أعلنت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتبعت الصور المتداولة عبر تطبيقَي تليجرام وواتساب لامتحاني الكيمياء والجغرافيا، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة لضمان نزاهة الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن امتحان الكيمياء يتضمن 46 سؤالًا، منها سؤالان مقاليان و44 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، موزعة بواقع 56 درجة للأسئلة الموضوعية و4 درجات للمقالية. وينطبق نفس التوزيع على امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وفي إطار التشديد على الانضباط، وجه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديرى المديريات التعليمية بتحويل أي طالب يتم ضبطه أثناء محاولته الغش إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات، لحين انتهاء التحقيقات، في خطوة تهدف لضمان الشفافية وتطبيق القوانين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

يشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 768 ألفًا و353 طالبًا بالنظام الجديد، و45 ألفًا و522 بالنظام القديم، موزعين على 1973 لجنة رئيسية، إلى جانب لجان خاصة بالمستشفيات والسجون والمكفوفين والمتفوقين.

كما يبلغ عدد الملاحظين 120 ألفًا و232، بإجمالي 2029 لجنة على مستوى الجمهورية.