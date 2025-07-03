أخبار مصرية

كشف ملابسات ما تم تداولته مواقع إخبارية بشأن واقعة قيام قائد سيارة نقل بالاصطدام بسيارات في المعادي

0 نشر
0 تبليغ

كشف ملابسات ما تم تداولته مواقع إخبارية بشأن واقعة قيام قائد سيارة نقل بالاصطدام بسيارات في المعادي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 يوليو 2025 12:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية بشأن واقعة إصطدام سيارة نقل بعدد من السيارات بالقاهرة .

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم بدائرة القسم.

 

على الفور تم الإنتقال وتبين أنه حال سير قائد سيارة نقل بمقطورة بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة إختلت عجلة القيادة بيده مما تسبب فى إصطدامه بالحاجز الخرسانى وإنقلاب السيارة ونتج عن ذلك تصادم عدد ( 3 سيارات " إحداهن لا يحمل قائدها تراخيص") بالتتابع "دون حدوث ثمة إصابات" .

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا