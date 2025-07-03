نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تعاون مشترك مرتقب بين هندسة القاهرة والكليات المركزية الفرنسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمكتبه، وفدًا من مجموعة الكليات المركزية الفرنسية في مدن مارسيليا وليل وليون، برئاسة السيد أوليفييه بوارون، لبحث آفاق التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وتلك الكليات، وذلك بحضور الدكتورة فاطة عاشور، أستاذ الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة إمكانية إنشاء برنامج بكالوريوس مشترك بين كلية الهندسة بجامعة القاهرة والكليات الفرنسية الثلاث، في إطار الشراكات الدولية التي تربط مصر وفرنسا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور محمود السعيد بالوفد الفرنسي، مشيدًا بعمق العلاقات الأكاديمية والبحثية الممتدة بين مصر وفرنسا، ومؤكدًا اعتزاز جامعة القاهرة بالتعاون مع العديد من المؤسسات والجامعات الفرنسية، وعلى رأسها جامعة باريس 1 - السوربون، مشيرًا إلى أهمية توسيع الشراكات مع المؤسسات ذات التميز العلمي.

من جانبه، أعرب السيد أوليفييه بوارون، مدير كلية الدكتوراه بجامعة مارسيليا، عن سعادته بزيارة جامعة القاهرة ذات السمعة الأكاديمية المرموقة، معبرًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجامعة من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، خاصة في المجالات الهندسية، مشيرًا إلى استمرار التعاون القائم مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة من خلال برنامج الماجستير المزدوج في تخصص "الاستدامة والمدن الذكية".

كما أشار إلى حرص الجامعات الفرنسية على ربط البرامج الأكاديمية بسوق العمل، وتشجيع الطلاب على اكتساب الخبرات العملية إلى جانب التحصيل العلمي، بهدف إعداد كوادر مهنية مؤهلة.

وفي ختام اللقاء، تم التقاط الصور التذكارية تأكيدًا على عمق العلاقات الأكاديمية والرغبة المتبادلة في تطوير التعاون بين الجانبين.