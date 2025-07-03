نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتفيا.. وزير الخارجية والهجرة ونظيره السورى يبحثان الاستقرار ومكافحة الإرهاب في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، مساء أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا، مع أسعد الشيباني وزير الخارجية السورى.

استعرض الوزير الشيباني، خلال اتصاله، مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في سوريا، حيث استمع الوزير عبد العاطي، لتقديرات نظيره السورى بشأن التداعيات المتوقعة لرفع العقوبات الأمريكية على المجتمع السورى خلال المرحلة المقبلة، كما تناول أيضا الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية.

من جانبه، أكد الوزير عبد العاطي، على دعم مصر لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية.

كما أكد وزير الخارجية، على رفض مصر الكامل للانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة السورية أو المساس بوحدة وسلامة الأراضي السورية.



وقد دار نقاش بين الوزيرين، أيضا حول الجهود المبذولة في إطار مكافحة الإرهاب، حيث شدد الوزير على أهمية أن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.