وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس هيئة الشراء الموحد لبحث تعزيز التعاون في مجال تصدير الدواء المصري إلى القارة الإفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 يوليو 2025 10:28 صباحاً - استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025، د.هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم تصدير الدواء والمستلزمات الطبية المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارة الخارجية والهجرة وهيئة الشراء الموحد، مشيداً بما تحقق من تنسيق فعّال في دعم توجه الدولة نحو تعميق التعاون الصحي مع دول القارة الإفريقية، مؤكداً تطلع الوزارة لاستمرار هذا التعاون البناء بما يسهم في تعزيز نفاذ الدواء المصري للسوق الإفريقية.

كما حرص الوزير على تقديم التهنئة للدكتور هشام ستيت على نجاح الدورة الرابعة للمؤتمر والمعرض الطبي الإفريق "Africa Health Excon"، والذي عُقد خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، مشيداً بمستوى التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والذي انعكس في التنظيم الاحترافي والمشاركة الواسعة من الدول الإفريقية والمنظمات الدولية.

واستعرض الوزير عبد العاطي جهود الوزارة في تعزيز نفاذ صادرات الدواء المصري إلى الأسواق الإفريقية، من خلال التحرك النشط على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، لفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الدوائية المصرية في القارة، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية التي تم صياغاتها خلال اجتماعات اللجنة الدائمة للعلاقات المصرية الإفريقية، والتي تستهدف رفع قيمة صادرات الدواء المصري إلى ٥ مليارات دولار بحلول عام ٢٠٣٠.

كما تم مناقشة تطلع الهيئة لتعزيز الدور المصري في آلية الشراء المجمع الإفريقية وسعيها لوضع مصر كمركز إقليمي للشراء المجمع الأفريقي، دعماً لدور مصر المحوري في النظام الصحي بالقارة. كما تم التطرق إلى إمكانية تعزيز السياحة العلاجية إلى مصر، كأحد مجالات التعاون ذات القيمة المضافة، وبما يتكامل مع جهود الدولة لتقديم نموذج صحي متكامل يخدم الأشقاء في القارة الإفريقية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من أولويات استراتيجية لتعظيم فرص الدواء المصري في إفريقيا، وتعزيز دور مصر الريادي في مجال الأمن الصحي بالقارة.